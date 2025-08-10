Закончит ли Путин войну, если Украина отдаст часть территорий: в ВР сделали заявление

Признание Россией оккупированных украинских территорий не остановит войну, ведь цель российского диктатора Владимира Путина значительно шире простого захвата земель. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Мережко в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал недавние сообщения в СМИ о возможных территориальных уступках или обменах землями, которые могут быть частью планов прекращения войны, которые будут обсуждаться между президентом США Дональдом Трапом и главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам нардепа, Путин не планирует оканчивать войну только оккупацией части украинских территорий.

"Его не интересует просто оккупация части Украины. Это лишь подготовительный этап. Его главная цель – уничтожение украинской государственности, подчинение страны и использование ее потенциала для установления российской гегемонии в Европе", – считает Мережко.

По мнению политика, российский диктатор стремится не только восстановить влияние, подобное советскому, но и усилить доминирование России на европейском континенте. Этот план предусматривает дальнейшие военные операции, даже если Запад или отдельные страны согласились бы на признание российских аннексий.

"Это абсолютно не сможет остановить Путина. Он будет продолжать это делать. Он понимает, что это абсолютно нереально, чтобы мир, тем более, Украина признала эту аннексию. И это он использует как инструмент войны", — объясняет нардеп.

Мережко подчеркнул, что в большинстве европейских столиц осознают опасность уступок Кремля. Любое "замораживание" конфликта на условиях Москвы лишь создаст паузу перед новым этапом агрессии. По его мнению, Кремль пытается посеять сомнения и среди украинцев и среди союзников Киева. Это часть гибридной стратегии, объединяющей военное давление с политическими и информационными манипуляциями.

