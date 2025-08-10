logo

BTC/USD

118299

ETH/USD

4224.5

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Закончит ли Путин войну, если Украина отдаст часть территорий: в ВР сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Закончит ли Путин войну, если Украина отдаст часть территорий: в ВР сделали заявление

Владимир Путин не планирует заканчивать войну даже в случае частичной отдачи украинских земель ради мира.

10 августа 2025, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Признание Россией оккупированных украинских территорий не остановит войну, ведь цель российского диктатора Владимира Путина значительно шире простого захвата земель. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Закончит ли Путин войну, если Украина отдаст часть территорий: в ВР сделали заявление

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Мережко в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал недавние сообщения в СМИ о возможных территориальных уступках или обменах землями, которые могут быть частью планов прекращения войны, которые будут обсуждаться между президентом США Дональдом Трапом и главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам нардепа, Путин не планирует оканчивать войну только оккупацией части украинских территорий.

"Его не интересует просто оккупация части Украины. Это лишь подготовительный этап. Его главная цель – уничтожение украинской государственности, подчинение страны и использование ее потенциала для установления российской гегемонии в Европе", – считает Мережко.

По мнению политика, российский диктатор стремится не только восстановить влияние, подобное советскому, но и усилить доминирование России на европейском континенте. Этот план предусматривает дальнейшие военные операции, даже если Запад или отдельные страны согласились бы на признание российских аннексий.

"Это абсолютно не сможет остановить Путина. Он будет продолжать это делать. Он понимает, что это абсолютно нереально, чтобы мир, тем более, Украина признала эту аннексию. И это он использует как инструмент войны", — объясняет нардеп.

Мережко подчеркнул, что в большинстве европейских столиц осознают опасность уступок Кремля. Любое "замораживание" конфликта на условиях Москвы лишь создаст паузу перед новым этапом агрессии. По его мнению, Кремль пытается посеять сомнения и среди украинцев и среди союзников Киева. Это часть гибридной стратегии, объединяющей военное давление с политическими и информационными манипуляциями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, получит ли Путин в награду украинские территории. В МИД сделали решительное заявление.

Также "Комментарии" писали, сможет ли встреча Трампа и Путина остановить войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости