Российские захватчики применяют для штурмовых действий даже КамАЗы, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ, это может свидетельствовать об остром дефиците транспорта у российских оккупантов.

"На Кураховском направлении в районе Андреевки недавно россияне штурмовали позиции бойцов Сил обороны Украины в составе пяти грузовых автомобилей КамАЗ", — рассказал военный "Алекс".

Он добавил, что использование соответствующего транспорта может свидетельствовать о том, что у врага закончились даже автомобили Нива.

По его словам, ранее такие грузовики у врага были замечены вблизи линии боевого столкновения на Покровском направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики захватили территорию на Кураховском направлении, которую ранее оцепили, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "За три дня после окружения группировки украинских войск между Дачным и Константинополем "карман" перестал существовать. В принципе, ничего удивительного. Там, где у генерала Александра Тарновского из методов управления только предложение застрелиться, если приказ выполнить невозможно, то мы и будем выгребать. Даже не так. Украинский солдат продолжит расплачиваться своей жизнью и здоровьем за очередные безумные идеи командиров", — заявил он.