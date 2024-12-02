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Закон для военных: добровольный возврат на службу до 1 января предоставит льготы и гарантии

Новый закон обеспечивает возможность для военнослужащих, самовольно покинувших место службы, вернуться в армию и продлить службу без юридических последствий

сегодня, 13:27
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Амбарцумян Анна








До 1 января 2025 года военнослужащие, самовольно покинувшие службу, могут добровольно вернуться в свои части без угрозы уголовного преследования. Новый закон, принятый Верховной Радой, гарантирует им возобновление всех социальных прав, выплат и контрактов. Об этом заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, подчеркнув, что этот шаг направлен на поддержку тех, кто хочет вернуться к исполнению военных обязанностей.

Закон для военных: добровольный возврат на службу до 1 января предоставит льготы и гарантии

Военные. Фото из открытых источников

Закон предусматривает, что военнослужащие, покинувшие службу или дезертировавшие до 29 ноября 2024 года, могут добровольно вернуться в воинские части до 1 января 2025 года. Руководители частей обязаны в течение 72 часов с момента прибытия военнослужащего:

  • возобновить действие контракта;

  • возобновить выплаты денежного, продовольственного и вещевого обеспечения;

  • гарантировать все льготы, предусмотренные законодательством.

Также командир должен уведомить органы досудебного расследования и военную службу правопорядка о продлении контракта. Это запускает автоматическое прекращение уголовных производств, начатых против военных за дезертирство или самовольный уход от службы.

Юридическая амнистия для возвращающихся

Командир воинской части обязан сообщить правоохранительным органам о возобновлении контракта, после чего автоматически запускается процедура закрытия уголовного производства.

"Это дает гарантию того, что начинается автоматическая процедура закрытия уголовного преследования, которое было начато в отношении военнослужащего", — подчеркнула советница по коммуникациям ГБР.

Что будет с теми, кто не вернется

Если военнослужащий не вернется до 1 января 2025, уголовное производство может завершиться приговором суда. За самовольное оставление части или дезертирство предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6NwhbMTgQxo
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