Захватит ли Путин еще три области Украины: озвучена страшная проблема для ВСУ

Если российский диктатор Владимир Путин почувствует ослабление украинских сил обороны, он может расширить наступление, пытаясь захватить не только Донетчину, Луганщину, Запорожье и Херсон, но и Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в программе "Фабрика новостей".

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Грабский подчеркнул, что критической проблемой для Украины является нехватка личного состава. Враг надеется воспользоваться этим, чтобы пробить оборону, ведь без достаточного количества бойцов удерживать позицию будет невозможно.

По словам эксперта, Россия применяет тактику истощения, используя "фактор северных корейцев" и "пушечное мясо", что позволяет ей давить на разных направлениях фронта. Из-за нехватки личного состава враг добивается успехов в определенных районах.

Грабский подчеркнул, что можно долго обсуждать поставки оружия Украине, но без достаточного количества солдат эффективное ее применение невозможно.

"Ситуация сложная и требует национального единства и понимания реалий на фронте. Враг не остановится, пока мы его не остановим. Останавливают врага не только вооружение или укрепление, а прежде всего бойцы", — заявил эксперт.

В то же время он добавил, что для достижения паритета с численно превосходящим противником Украина должна компенсировать это за счет современной техники, технологий и тактических преимуществ.

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