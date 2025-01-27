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Захватчики продвигаются к границе Днепропетровской области: с какой целью

Российская армия продвигается в сторону границы с Днепропетровской областью, чтобы обойти Покровск

сегодня, 12:58
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Недилько Ксения

Российские войска во время своей наступательной операции пытаются обойти Покровск с запада, приближаясь к дороге на Днепр. Однако в ВСУ считают, что целью захватчиков является продвижение в населенные пункты Днепропетровской области, ведь у российских военных на это нет соответствующих сил и средств.

Захватчики продвигаются к границе Днепропетровской области: с какой целью

Иллюстративное фото

Об этом в эфире "Суспильне. Студия” сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Виктор Трегубов.

Покровск так расположен, что на запад дорога на Днепр и Днепропетровскую область. Логично, что для этих целей им нужно продвигаться в том направлении. Но пока мы не видим, что их цель – продвигаться в сторону Павлограда или еще куда-то.

Мы видим, что они пытаются охватывать город и выполнять свою главную амбицию – контроль над Донецкой областью в ее административных границах. Они пытаются продвигаться и продвигаться. Но эта амбиция пока не выполняется, даже судя по тому, сколько у них осталось сил и средств", — утверждает спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Он отмечает, что российским войскам нужно продвигаться в районе админграницы Донецкой области, к западу от Покровска, чтобы захватить прифронтовой город, а не распространить боевые действия на Днепропетровскую область.

“Они сконцентрируются на окончательном выполнении своей цели указанной цели, чтобы частично захватить какие-то куски Донецкой области. Для россиян эффективнее было бы пытаться оставаться в пределах Донецкой области", — добавил спикер.

Согласно данным от аналитиков проекта DeepState, в течение января российские захватчики сконцентрировались на охвате Покровска с запада. Непосредственно к административному пределу прифронтового города они почти не приблизились. По-прежнему захватчиков от нее отделяют около 2,5 км.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить командный состав войск в Донецкой области – генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это жесточайшие направления боев, отметил глава государства.



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