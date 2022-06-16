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Захватчик рф просит жену забрать его с войны, ведь скоро они будут стрелять себе в ноги

Оккупанты России жалуются на войну в Украине

16 июня 2022, 16:51
Автор:

Лиля Воробьева
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Оккупанты боятся погибнуть на войне в Украине. Поэтому звонят своим женам, чтобы те обращались в прокуратуру, чтобы забрать их домой. А ведь переживают, что от них могут остаться только кроссовки. Об этом свидетельствуют данные ГУР Министерства обороны Украины, перехватившие разговор оккупанта со своей женой.

Захватчик рф просит жену забрать его с войны, ведь скоро они будут стрелять себе в ноги

Оккупанты России боятся за свою жизнь (фото из открытых источников)

В разговоре жена говорит захватчику, что он будет в Украине еще до осени или до конца войны, а все потому, что его некому заменить.

В ответ оккупант жалуется жене, что женщины военных России делают недостаточно для того, чтобы вернуть мужчин с войны. Захватчик говорит, что в таких условиях они начнут стрелять себе в ноги, чтобы вернуться домой и убежать от войны. Военный РФ признался, что уже хочет, чтобы война закончилась, ведь он навоевался.

"Люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять, если ничего не изменится. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: ударит рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки", — рассказывает захватчик  из России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты готовы взрывать себя гранатами, чтобы уехать с войны . Российская Федерация продолжает полномасштабное вторжение на наши территории, но многие оккупанты деморализованы и ищут способы, чтобы избежать участия в боевых действиях. Опубликована аудиозапись разговора двух солдат жалующихся на командование РФ на то, что их держат на войне и не позволяют поехать домой. Даже в больницах отказываются принимать захватчиков и выдавать им "больничные". Поэтому нужно получить ранения, которые смотрятся как боевые.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AGAWSzXzsMI&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D
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