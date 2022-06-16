Захватчик рф просит жену забрать его с войны, ведь скоро они будут стрелять себе в ноги

Оккупанты боятся погибнуть на войне в Украине. Поэтому звонят своим женам, чтобы те обращались в прокуратуру, чтобы забрать их домой. А ведь переживают, что от них могут остаться только кроссовки. Об этом свидетельствуют данные ГУР Министерства обороны Украины, перехватившие разговор оккупанта со своей женой.

Оккупанты России боятся за свою жизнь (фото из открытых источников)

В разговоре жена говорит захватчику, что он будет в Украине еще до осени или до конца войны, а все потому, что его некому заменить.

В ответ оккупант жалуется жене, что женщины военных России делают недостаточно для того, чтобы вернуть мужчин с войны. Захватчик говорит, что в таких условиях они начнут стрелять себе в ноги, чтобы вернуться домой и убежать от войны. Военный РФ признался, что уже хочет, чтобы война закончилась, ведь он навоевался.

"Люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять, если ничего не изменится. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: ударит рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки", — рассказывает захватчик из России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты готовы взрывать себя гранатами, чтобы уехать с войны . Российская Федерация продолжает полномасштабное вторжение на наши территории, но многие оккупанты деморализованы и ищут способы, чтобы избежать участия в боевых действиях. Опубликована аудиозапись разговора двух солдат жалующихся на командование РФ на то, что их держат на войне и не позволяют поехать домой. Даже в больницах отказываются принимать захватчиков и выдавать им "больничные". Поэтому нужно получить ранения, которые смотрятся как боевые.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!