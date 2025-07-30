Захват стратегического города на Донбассе: стали известны риски и угроза

Боевая обстановка по направлению Покровска остается напряженной уже длительное время. В то же время говорить о возможном захвате города российскими войсками в ближайшее время или до осени не стоит. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай в эфире канала "Киев 24".

Захват Покровска (фото из открытых источников)

"Ситуация там очень тяжелая не первый год. И хочу напомнить, что год назад уже обсуждали риск того, что будет захвачен Покровск. Но уже год его не в состоянии захватить", — заметил он.

По словам Гая, оккупационные войска имеют отдельные тактические успехи и пытаются выйти на важные логистические пути ВСУ.

"Более года он (противник, — ред.) некоторые участки контролирует FPV-дронами, артиллерией — это проблема. Но ни Покровск, ни Часов Яр, ни Константиновку РФ уже четвертый год не могут захватить и взять под эффективный контроль", — сказал военный.

Офицер добавил, что его подразделение выполняет задачи на другом направлении фронта, однако оно находится в постоянном контакте с военными, непосредственно держащими оборону у Покровска, и знает ситуацию с первых уст.

"Говорить о том, что сейчас – вот на этой неделе, в этом месяце, до конца осени россияне смогут захватить Покровск или кардинально поменять стратегическую ситуацию на фронте – это неправда, это не так. Пока этого нет", — подытожил Гай.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне заявляют о приближении к Покровску . Советник председателя так называемой ДНР заявил, что фактически Новоукраинка является последним населенным пунктом перед Покровском.

"Освобождение (оккупация – ред.) села Новоукраинка позволит российским войскам усилить огненное давление на южную часть Красноармейска (украинское название – Покровск)", — рассказал советник главы т.н. "ДНР" Игорь Кимаковский.

