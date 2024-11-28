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Захваченный Донецк остался без питьевой воды: люди на грани

Оккупанты не снабжают водой жителей Донецка и Макеевки

сегодня, 21:26
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Марьян Ощановский

Во время оккупированного Донецка и Макеевки терпения жителей на грани.

Захваченный Донецк остался без питьевой воды: люди на грани

В оккупации ухудшается жизнь. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в кранах хозяйств пропала даже не питьевая вода, которую можно использовать для бытовых нужд.

Отмечается, что графики подвоза воды в определенные оккупантами пункты не работают. Халатность захватчиков вызвала шквал жалоб в российскую оккупационную администрацию. Люди, несмотря на страх репрессий, готовы к бунту, на что коллаборационисты реагируют очередными обещаниями. 

В Центре сопротивления подчеркнули, что больше всего от преступной бесхозяйственности оккупантов, обещавших местным жителям прекрасную жизнь в "русской степени", страдают люди с ограниченными физическими возможностями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинских военных не хватает вооружения, а потому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин. "Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европа находится не в предвоенной ситуации, а в состоянии настоящей войны с Россией, заявил бывший глава британской службы внешней разведки (MI6) Ричард Дирлав. "Думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с Европой. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Думаю, что он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные шаги россиян в разных европейских странах", — сказал он.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tymchasovo-okupovanij-donechchyni-lyudy-zalyshylys-bez-pytnoyi-vody/
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