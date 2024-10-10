Захваченные оккупантами больницы больше не принимают украинцев: какая причина

На временно оккупированных территориях востока Украины из-за высоких потерь оккупационной армии местные больницы отказываются обслуживать гражданское население.

В оккупации больницы не обслуживают местных. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в первую очередь захваченные больницы, где работают преимущественно врачи из РФ, обслуживают раненых оккупантов. Поэтому местное население должно самостоятельно ехать в другие города и искать больницу, где их примут.

Следует напомнить, что без паспорта РФ оккупанты отказываются принимать украинцев, кроме случаев экстренной помощи. Таким образом, враг не выполняет основного требования международного права – обеспечения жизнедеятельности региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа российских захватчиков на бронетехнике прорвалась в город Селидово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, у россиян нет шансов закрепиться в Селидово, поскольку украинская армия занимается ликвидацией противника. "Группа российских оккупантов на БТР-ах залетела в Селидово. Смертники пролетели "на дурочку". Наши ребята работают над их уничтожением. Назад у них дороги уже нет. Также у них нет возможности добиться успеха в городе", — рассказал военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти могут быть заинтересованы в запуске избирательного процесса до завершения активных боевых действий, заявил политолог Алексей Кошель. По его мнению, до завершения активной фазы боевых действий в Украине невозможно провести выборы. "По состоянию на сегодняшний день просто абсурдно говорить о возможности проведения избирательной кампании в Покровске или даже Запорожье. От окончания войны до голосования должно пройти минимум полгода. Это время нужно хотя бы для упорядочения государственного реестра избирателей", — отметил политолог.