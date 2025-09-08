logo

Заходят по четырем направлениям: стратегический украинский город на Донбассе находится под угрозой
Заходят по четырем направлениям: стратегический украинский город на Донбассе находится под угрозой

Россияне наступают на Славянск по четырем направлениям, пытаясь установить огневой контроль над окрестностями города

8 сентября 2025, 22:20
Российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к этому городу. По имеющейся информации, противник совершает наступательные действия в направлении Славянска с четырех сторон. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский.

Заходят по четырем направлениям: стратегический украинский город на Донбассе находится под угрозой

Наступление РФ на Славянск (фото из открытых источников)

атаковала Киевщину . 8 сентября Россия снова нанесла удар по Киевской области с помощью беспилотников, повлекшие взрывы, которые слышали местные жители. Как сообщает 24 Канал, со ссылкой на "Новости.Live", под массированной атакой оказалась Трипольская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). В то же время, в нескольких населенных пунктах, находящихся поблизости, а также в отдельных районах Киева, наблюдались перебои с электроснабжением.

Киевская областная военная администрация (ОВА) подтвердила, что в регионе работают силы противовоздушной обороны, активно перехватывая вражеские дроны. Как отмечено в сообщении администрации, жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения тревоги и не делать фотографии или видеозаписи работы ПВО, чтобы не подвергать опасности наших защитников.



