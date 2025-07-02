logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Захарова зашлась в истерике: новое назначение в Украине "зацепило" МИД РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова зашлась в истерике: новое назначение в Украине "зацепило" МИД РФ

Захарову довела до истерики смена руководства Института национальной памяти Украины: что заявила

2 июля 2025, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее на днях смену руководства Института национальной памяти Украины.

Захарова зашлась в истерике: новое назначение в Украине "зацепило" МИД РФ

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Она отметила, что во главе этой структуры стал бывший сотрудник Института истории Украины и отставной "азовец" Александр Алферов, до недавнего времени руководивший экспертной группой по дерусификации в Киеве.

"Не успев занять кресло в Институте национальной памяти, он сразу отличился заявлениями в виде хвалебной оды Адольфа Гитлера. Он его назвал "прекрасным художником", "просвещенным и воспитанным на высокой культуре и философии Германии" человеком с "мощной христианской этикой", — заявила она.

В словах назначенного руководителя она увидела человеконенавистническую логику, расизм, национализм, который, по ее словам, сегодня перешел в неонационализм.

"Именно этими принципами, пожалуй, новый директор этого Института национальной памяти Украины собирается руководствоваться", — предположила она.

По ее словам, в Украине неонацистов привлекают к рейдам военкоматов в рамках мероприятий по насильственной мобилизации. Они также находятся в отрядах на передовой, участвуют в рейдерских захватах храмов канонической православной церкви.

"С недавних пор они все чаще стали заявлять о своей самостоятельности и посмотрели на органы государственного управления. Видимо, поэтому Банковая и отдала им на "откуп" Институт национальной памяти", — пропустила представитель российского МИД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что события во Львове довели Захарову до истерики. Она увидела "бандеровский почерк".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/10943
Теги:

Новости

Все новости