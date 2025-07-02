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Кречмаровская Наталия
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее на днях смену руководства Института национальной памяти Украины.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Она отметила, что во главе этой структуры стал бывший сотрудник Института истории Украины и отставной "азовец" Александр Алферов, до недавнего времени руководивший экспертной группой по дерусификации в Киеве.
В словах назначенного руководителя она увидела человеконенавистническую логику, расизм, национализм, который, по ее словам, сегодня перешел в неонационализм.
По ее словам, в Украине неонацистов привлекают к рейдам военкоматов в рамках мероприятий по насильственной мобилизации. Они также находятся в отрядах на передовой, участвуют в рейдерских захватах храмов канонической православной церкви.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что события во Львове довели Захарову до истерики. Она увидела "бандеровский почерк".