Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее на днях смену руководства Института национальной памяти Украины.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Она отметила, что во главе этой структуры стал бывший сотрудник Института истории Украины и отставной "азовец" Александр Алферов, до недавнего времени руководивший экспертной группой по дерусификации в Киеве.

"Не успев занять кресло в Институте национальной памяти, он сразу отличился заявлениями в виде хвалебной оды Адольфа Гитлера. Он его назвал "прекрасным художником", "просвещенным и воспитанным на высокой культуре и философии Германии" человеком с "мощной христианской этикой", — заявила она.

В словах назначенного руководителя она увидела человеконенавистническую логику, расизм, национализм, который, по ее словам, сегодня перешел в неонационализм.

"Именно этими принципами, пожалуй, новый директор этого Института национальной памяти Украины собирается руководствоваться", — предположила она.

По ее словам, в Украине неонацистов привлекают к рейдам военкоматов в рамках мероприятий по насильственной мобилизации. Они также находятся в отрядах на передовой, участвуют в рейдерских захватах храмов канонической православной церкви.

"С недавних пор они все чаще стали заявлять о своей самостоятельности и посмотрели на органы государственного управления. Видимо, поэтому Банковая и отдала им на "откуп" Институт национальной памяти", — пропустила представитель российского МИД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что события во Львове довели Захарову до истерики. Она увидела "бандеровский почерк".