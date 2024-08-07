Захарова выступила с новым заявлением о боях в Курске: в чем обвинила Зеленского

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Slava Kot
Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на прорыв украинско-российской границы в Курской области и бои на территории России. Первоначально Захарова назвала инцидент "террористическим актом", а в новом заявлении обвинила президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Утром, 7 августа Мария Захарова заявила, что Украина якобы совершает "террористический акт" в Курской области атакуя территорию РФ. Впоследствии в своих социальных сетях представитель МИД РФ сделала новое заявление по поводу инцидентов с прорывом границы на Курщине.
По словам Захаровой, президент Украины якобы организовал бои в Курской области, чтобы продлить мобилизацию в Украине.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продолжении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней, то есть до 9 ноября. Однако несмотря на пропагандистские заявления Захаровой, президент подписывает подобный законопроект постоянно с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Тогда было введено военное положение на 30 дней, а затем его неоднократно продолжали.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что губернатор Курской области доложил Путину о прорыве границы и рассказал о реакции российского диктатора.
Также "Комментарии" писали, что Министерство обороны России отреагировало на бои в Курской области.
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