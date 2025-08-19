Президент Украины Владимир Зеленский накануне посетил США и встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Стороны назвали переговоры успешными. В России встреча Трампа и Зеленского вызвала волну негативных оценок.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель российского МИД Мария Захарова поделилась своими мыслями и впечатлениями от фото Трампа и Зеленского, которые публиковали все ведущие мировые СМИ.

"Когда я вчера (18 августа 2025 года) увидела "карту", продемонстрированную Зеленскому в Белом доме, на которой ему красноватым закрасили утраченные Украиной под игом киевского режима территории, вспомнила видео одиннадцатилетней давности. Все-таки Зеленский, как говорилось в нашем любимом фильме, "в ранней молодости был гораздо талантливее, чем сейчас", — отмечает она.

По словам Захаровой, Зеленский 2014 году на одном из видео рассказывал о том, что не собирается в политику, даже если его об этом будут просить, потому что "недостоин" и "не настолько мудр", чтобы "занимать такую должность", что Украина "заслуживает серьезной кандидатуры".

"Возможно, тогда... он хоть как-то понимал, осознавая, что управлять страной клоун не может. Выходит, он буквально предвидел, чем это закончится без мудрости, без образования, без необходимых добродетелей и достоинства. Возвращаемся к началу поста: теперь результаты похода Зеленского во власть на Западе не говорят, там рисуют на больших ватманах и обводят итоги контрастными карандашами”, — отметила Захарова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп заявил о прекращении огня и мире во время встречи с Зеленским.



