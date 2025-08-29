Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ночь на 22 августа Украина снова атаковала нефтепровод "Дружба". В этот раз, по ее словам, были применены дроны и ракеты. В результате были временно прерваны поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"Примечательно, что в данном контексте украинские СМИ тиражируют позицию Еврокомиссии, которая в ответ на запрос информировала, что в Брюсселе "не видят опасности" для ЕС от прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию", — отметила Захарова.

Она поинтересовалась: "а действительно ли страны являются коллегами друг другу внутри Евросоюза? Выходит, вы уже дружите против своих собственных членов?"

"Нельзя исключать, что в условиях острого противостояния есовского большинства с Будапештом и Братиславой такой подход действительно мог одержать верх у евробюрократов", — отметила представитель российского МИД.

По ее словам, если упомянутый сигнал действительно имел место, то в таком случае он есть не что иное, как фактическая “индульгенция” Киеву на продолжение террористических атак против жизненно важной для двух стран Евросоюза энергетической инфраструктуры.

