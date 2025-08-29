Рубрики
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ночь на 22 августа Украина снова атаковала нефтепровод "Дружба". В этот раз, по ее словам, были применены дроны и ракеты. В результате были временно прерваны поставки нефти в Венгрию и Словакию.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Она поинтересовалась: "а действительно ли страны являются коллегами друг другу внутри Евросоюза? Выходит, вы уже дружите против своих собственных членов?"
По ее словам, если упомянутый сигнал действительно имел место, то в таком случае он есть не что иное, как фактическая “индульгенция” Киеву на продолжение террористических атак против жизненно важной для двух стран Евросоюза энергетической инфраструктуры.
По словам Захаровой, Зеленский 2014 году в одном из видео рассказывал о том, что не собирается в политику, даже если его об этом будут просить, потому что "недостоин" и "не настолько мудр", чтобы "занимать такую должность", что Украина "заслуживает серьезной кандидатуры".