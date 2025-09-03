Российская пропаганда в очередной раз активизировала распространение фейка о "биолабораториях в Украине". В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "в США признали существование 36 биолабораторий в Украине, где проводили опыты на людях". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Захарова снова истерит о биолабораториях в Украине

"Фейк об "украинских биолабораториях" россия активно продвигает еще с 2022 года. Никакого подтверждения их существования мир так и не увидел. "Доказательная база" кремля обычно основывается на манипуляциях, искажениях и высказываниях маргинальных персонажей, которых ru-пропаганда пытается представить как "влиятельных экспертов". Такие выдумки нужны России, чтобы оправдывать войну против Украины, спекулировать на страхах общества и создавать иллюзию "внешней угрозы"", – подчеркивают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Москве окончательно подтверждена ликвидация российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего из-за взрыва у подъезда, вместе с помощником.

Убитый – генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов – начальник войск химической и биологической защиты России. В марте 2022-го он рассказывал, что в Украине была создана сеть из более чем 30 биолабораторий. Он в начале широкомасштабного вторжения говорил о том, что украинцы разрабатывают оружие, которое будет передаваться через птиц. И эти птицы будут отличать россиян и украинцев и убивать россиян.