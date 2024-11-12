Захарова назвала Офис президента «отсталыми и живодерами»: детали

Представительница оккупационного МИД России Мария Захарова не удержалась от комментариев и выдала порцию бреда в сторону украинского руководства по поводу мобилизации в Украине.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Поводом для насмешки стала публикация нардепа, члена комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке от партии "Слуга народа" Александра Федиенко относительно приостановления бронирования и мобилизации мужчин с различными заболеваниями.

"Видимо, такая логика: если умственно отсталым можно управлять на Банковой, то почему их нельзя призывать в ряды ВСУ? Живодеры!" – написала Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Мобилизуют с ВИЧ, открытой формой туберкулеза и неслышащих": нардеп о приостановлении бронирования

В Украине начали мобилизовать мужчин с ВИЧ, открытой формой туберкулеза умственной отсталостью и проблемами со слухом. Об этом сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки от партии "Слуга народа" Александр Федиенко.

Это связано с тем, считает депутат, что механизм бронирования приостановлен во время проверки. Он также отмечает, что еще одним болезненным вопросом является приказ Минобороны №402, принятый вместе с Минздравом.

"Что имеем — мобилизация, ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали не слышащего человека и человека, где в заключении ВЛК написано, "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга, и т.д. . Надеюсь, что представители МО и Минздрава уделят внимание этому приказу 402. Со своей стороны могу предложить им выполнить любую задачу на полигоне, с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду", – подчеркнул Федиенко.