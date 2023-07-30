Захарова назвала новую цель войны России против Украины

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую цель российского нападения на Украину. По словам Захаровой, война в Украине происходит ради свободы африканских народов и всех людей на планете. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на УНИАН.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Спикер МИД РФ Мария Захарова сделала такое заявление во время встречи с африканскими лидерами, где обсуждались вопросы возможного урегулирования войны в Украине.

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Захарова во время своей речи пыталась объяснить цель российской агрессии.

"Вы разве не видите, за что мы боремся? Вы разве не видите, за что наши ребята отдают свои жизни?", — спрашивает Захарова.

Впоследствии спикер МИД РФ сам и ответил на свои вопросы, указав, что главной целью российского нападения на Украину было желание отстоять права всех людей на планете, в том числе и африканцев.

"Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только Африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", — сказала Захарова.

Напомним, что в начале войны Путин ставил цели СВО в Украине денацификацию и демилитаризацию. Впоследствии все чаще руководство РФ заявляло, что цель нападения на Украину это якобы защита России. В начале июня Путин заявил, что целые войны в Украине могут изменяться в зависимости от ситуации на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова отреагировала на взрывы на Крымском мосту и обвинила сразу три страны.

Также "Комментарии" писали, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что россияне предотвращают мировую войну в Украине и назвал условия при которых Россия применит ядерное оружие по Украине.