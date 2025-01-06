logo

BTC/USD

99154.26

ETH/USD

3642.93

LTC/USD

112.48

USD/UAH

42.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Захарова истерично прокомментировала интервью Зеленского Фридману, обозвав президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова истерично прокомментировала интервью Зеленского Фридману, обозвав президента

В России сходят с ума от бешенства из-за интервью Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману

сегодня, 11:07 comments1263
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Представитель оккупационного МИД РФ Мария Захарова посмотрела интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману и нервно прокомментировала увиденное, не оставив лидера Украины без оскорблений.

Захарова истерично прокомментировала интервью Зеленского Фридману, обозвав президента

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Захарова назвала президента наркоманом, пропагандирующим неонацизм и терроризм.

"А то, что он, по его словам, предлагал Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: кради и убивай, а потом снова кради — кровавая схема, освоенная со времен Бурисмы", – заявила россиянка.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом сделал немало заявлений.

Запись разговора обнародована на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский объяснил, что перед началом войны было много прогнозов и разговоров, из-за чего он обращался в США и другие страны Запада.

"Если у вас есть доказательства, если вы с ним (с Владимиром Путиным — ред.) говорите и он заявляет, что будет вторжение и если вас это все пугает. Я не прошу доказательств, просто дайте мне две вещи — усилите нас оружием, а лучше укрепите нас предпосылками, чтобы не было никакого вторжения", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о превентивных санкциях против России, которые могли бы напугать Путина и заставить его передумать.

"Не говорите, пожалуйста, что "если он придет, если он перейдет границы, если он начнет убивать, мы введем санкции". Это ху**я, извините", — отметил президент. Он также добавил, что перед вторжением Украине не было оказано помощи, хотя было много слов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости