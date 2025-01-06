Захарова истерично прокомментировала интервью Зеленского Фридману, обозвав президента

Представитель оккупационного МИД РФ Мария Захарова посмотрела интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману и нервно прокомментировала увиденное, не оставив лидера Украины без оскорблений.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Захарова назвала президента наркоманом, пропагандирующим неонацизм и терроризм.

"А то, что он, по его словам, предлагал Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: кради и убивай, а потом снова кради — кровавая схема, освоенная со времен Бурисмы", – заявила россиянка.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом сделал немало заявлений.

Запись разговора обнародована на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский объяснил, что перед началом войны было много прогнозов и разговоров, из-за чего он обращался в США и другие страны Запада.

"Если у вас есть доказательства, если вы с ним (с Владимиром Путиным — ред.) говорите и он заявляет, что будет вторжение и если вас это все пугает. Я не прошу доказательств, просто дайте мне две вещи — усилите нас оружием, а лучше укрепите нас предпосылками, чтобы не было никакого вторжения", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о превентивных санкциях против России, которые могли бы напугать Путина и заставить его передумать.

"Не говорите, пожалуйста, что "если он придет, если он перейдет границы, если он начнет убивать, мы введем санкции". Это ху**я, извините", — отметил президент. Он также добавил, что перед вторжением Украине не было оказано помощи, хотя было много слов.