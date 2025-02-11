Украинские военные с августа 2024 года содержат часть Курской области. Операцию на территории страны-агрессора президент Украины Владимир Зеленский раньше называл очень важной и намекал, что она сыграет во время дипломатического завершения войны в Украине.

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В одном из интервью Зеленский допустил возможность обмена с РФ территориями, что очень возмутило российскую сторону.

Представитель МИД страны-оккупанта Мария Захарова отметила, что Зеленский в интервью The Guardian заявил, что предложит России прямой обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области, однако он пока не решил, какую часть попросить у России вместо этого.

“В Курской области ***, которые орудуют там, ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть настоящие масштабы крушения для ВСУ на этом направлении”, — ответила Захарова.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил о необходимости получения ядерного оружия, как альтернативы членству Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью ведущему Пирсу Моргану.

На слова Зеленского отреагировала представительница МИД страны-оккупанта Мария Захарова.

Очередные заявления Зеленского о желании иметь ядерное оружие выдают в нем маньяка, рассматривающего планету как объект своих больных фантазий. Они же доказывают, что атомные станции для него — это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа”, — заявила она.



