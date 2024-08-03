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Загородний: Минобороны хочет заключить с компаниями Моралеса контрактов на 14 млрд

Минобороны запустило список недобросовестных поставщиков, но при этом хочет заключить контракты с компаниями Моралеса

сегодня, 17:45
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Марьян Ощановский

Министерство обороны Украины запустило перечень недобросовестных иностранных поставщиков, не выполнивших свои обязательства перед ВСУ.

Загородний: Минобороны хочет заключить с компаниями Моралеса контрактов на 14 млрд

Марк Моралес должен был бы быть в черном списке МО. Фото из открытых источников

Об этом сообщает партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний со ссылкой на НАКО , пишет издание "Українські новини".

В перечне, по данным экспертов, уже оказались хорватская WDG Promet, польская Alfa Sp.zoo (не поставила оружие и не выплатила штраф), чешская AKM Group, американская Regulus Globale и компания Global Ordnance Марка Моралеса (фигурант расследований OCCRP).

При этом Загородний отметил по поводу Моралеса, что, по данным СМИ, он должен быть в черном списке министерства, учитывая его достижения в других странах. В Украине этот персонаж сначала просрочил контракт с МО на один год, а затем продал автомобили в плохом техническом состоянии (согласно заключению ГАСУ), но наше Минобороны вовремя не воспользовалось правом на применение штрафных санкций. Также есть информация, что только по контрактам за 2022 год, когда нашей стране срочно требовались дефицитные снаряды, Моралес (через свои компании Global Ordnance и Global Military) не поставил продукции более чем на 8 млрд грн. По некоторым контрактам до сих пор исполнение составляет 0%.

"Теперь ходят слухи, что некоторые должностные лица Минобороны рассматривают возможность подписания новых контрактов с компаниями Моралеса на сумму 14 млрд грн", — сообщил Тарас Загородний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наличие у человека военно-учетного документа в электронной форме равнозначно соответствующему документу в бумажном виде, поскольку они имеют одинаковую юридическую силу.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1024095-minoborony-zapustylo-perelik-nedobrosovisnyh-inozemnyh-postachalnykiv-zbroyi-ale-pry-tsomu-hoche
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