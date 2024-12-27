Загадочная активность на фронте: военный призвал быть бдительными

Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" заявил, что российские солдаты активно начали собирать документы, шевроны и телефоны у украинских пленных или погибших военных. По его словам, возможно, россияне планируют определенные действия с участием диверсионно-разведывательных групп.

Россия может готовить ДРГ на Покровском направлении. Фото из открытых источников

Украинский офицер на собственной странице в Telegram рассказал об активном сборе документов на Покровском направлении.

"На Покровском направлении п*дары собирают у погибших/пленных наших бойцов телефоны, документы и шевроны", — пишет военный.

Лейтенант ВСУ указывает, что такая деятельность свыше, чем обычно, когда оккупанты пытаются получить трофеи.

"Казалось, чисто хотят запутаться трофеями, но слишком подозрительная активность в последние дни. Предполагаем возможность, что делают это для того, чтобы потом переодеваться в нашу форму и заходить как ДРГ", — предполагает "Алекс".

Также военный рассказал о случившемся недавно случае. По его словам, у пленного воина отобрали телефон и с его аккаунта писали, чтобы добавили в чаты по координации действий подразделений. В итоге офицер призвал быть бдительными и рассматривать такой вариант опасности тоже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал об особенностях корейской пехоты на войне против Украины. По его словам, солдаты КНДР готовятся к современной войне, однако еще не готовы к атакам дронов. Кроме того, военный указывает, что северокорейские солдаты ведут себя как запрограммированные работы.

Также "Комментарии" писали о том, как два воина ВСУ взяли в плен 14 российских кафиров.