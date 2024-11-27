logo

BTC/USD

96485.06

ETH/USD

3625.94

LTC/USD

98.32

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Заехал спецназ: в ВСУ рассказали о нетипичном поведении россиян в районе Покровска
commentss НОВОСТИ Все новости

Заехал спецназ: в ВСУ рассказали о нетипичном поведении россиян в районе Покровска

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои

сегодня, 22:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики продолжают наступление на Покровском направлении, вероятно, из применением бойцов спецназа, написал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Заехал спецназ: в ВСУ рассказали о нетипичном поведении россиян в районе Покровска

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

По его словам, новоприбывшие россияне ведут себя нетипично, поскольку уносят с поля боя раненых и погибших.

"В направлении города Покровск противник сохраняет относительную активность, но все же меньшую по сравнению с южной частью направления. Наши ребята впервые увидели, что россияне забирают своих "200-х" и "300-х". Как известно, россиянам не свойственно эвакуировать своих погибших и раненых", — сообщил военный "Алекс".

Офицер ВСУ предположил, что на Покровское направление со стороны россиян заехали спецназовцы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка РФ из-за всплеска инфляции на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Отмечается, что настроения российских банков заметно изменились за последний месяц. В конце октября котировки денежного рынка закладывали текущий уровень ставки (21%) как предельный. Теперь, согласно котировкам, банки ждут еще два повышения и ставку на уровне 23% в конце 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усилили атаки в Харьковской области, однако не имеют успеха, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ сообщил, что подразделения бригады не только отражают штурмы противника, но и проводят контрнаступательные действия. По его словам, 3-я рота 2-го мехбата Третьей штурмовой зачистила населенный пункт Копанки, выбив оттуда россиян и взяв в плен группу россиян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_alex33/4302
Теги:

Новости

Все новости