Задохнулись: стали известны новые детали о штурме россиян через трубу в Курской области

Россия пыталась совершить неожиданную военную операцию в Курской области с попыткой забросить группу солдат в тыл ВСУ трубой выведенного из эксплуатации газопровода. Российские военные блоггеры сообщают, что операция потерпела неудачу, и лишь часть группы погибла от огня украинцев, остальные – задохнулись.

Штурм россиян через газову трубу в Курской области

Российский пропагандист Владимир Романов, ведущий Telegram на 140 тысяч подписчиков, утверждает, что идея с забрасыванием группы солдат через газопровод возникла из опыта боев в Авдеевке год назад. Тогда россиянам удалось провернуть подобный маневр.

"Подраздел заявил, что все подготовил: вентиляцию, отстойники, воду и провиант, связь и т.д. Но оказалось не подготовили. Результат все на местах знают. Вопрос — будет ли спрос за задохнувшихся?" – пишет Романов, добавляя, что тогда в Авдеевке все тоже прошло не столь удачно, как рассказывает российская пропаганда.

Как пишет российский оппозиционный блоггер Ян Матвеев, информацию о готовящейся "трубопроводящей операции" нечаянно слив в общий доступ российский дроновод с псевдонимом "Моисей". Еще 1 марта он опубликовал в своем Telegram-канале просьбу срочно помочь с поставкой кислородных баллонов.

Напомним, 8 марта примерно сотня российских солдат прошла по неработающему газопроводу, чтобы выйти в тыл бойцам Сил обороны в районе Суджи. Однако этот маневр России не стал неожиданностью для украинских защитников. Об операции было известно заранее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в DeepState объяснили, что происходит в Сумской и Курской области.

Также "Комментарии" писали, что войска КНДР в Курской области прибегли к новой тактике.