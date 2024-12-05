Задержана группа действующих военных, сбывавших наркотики и психотропы на фронте

Управлением внутренней безопасности в ВС Украины Главного управления ВСП в ВС Украины при отработке оперативных мероприятий получена информация о деятельности организованной преступной группы, которая состояла из действующих военнослужащих, гражданских лиц и волонтеров.

Найденный арсенал оружия. Фото: ВСП

Под руководством организатора – военнослужащего одной из воинских частей, члены преступной группы производили и осуществляли сбыт наркотических, психотропных веществ среди военнослужащих в районах ведения боевых действий.

В то же время, ими организован вывоз оружия, боеприпасов и взрывчатки из районов ведения боевых действий, их хранение в арендованных гаражных помещениях и последующий сбыт в г. Киев.

Сотрудниками Управления по внутренней безопасности продолжаются оперативные мероприятия. Произведены обыски на нескольких объектах в Киеве и области.

В результате работы изъято значительное количество стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Кроме этого, изъяты лабораторные принадлежности для изготовления наркотических веществ в домашних условиях, большое количество прекурсоров и остатки наркотического вещества белого цвета.

В ходе проведения совместных мероприятий, проведенных УВБ в ВСУ ГУ ВСП и ДСР Национальной полиции, ликвидированы каналы сбыта наркотических веществ и оружия.

По указанным фактам в отношении членов преступной группы в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 307 УКУ, решается вопрос о внесении сведений о правонарушении, предусмотренном ст. 263 УК в отношении гражданских лиц по фактам хранения оружия и боеприпасов.

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