Во время недавней встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский представил Дональду Трампу детальный анализ ситуации на фронте, в том числе с помощью карты. Об этом глава государства рассказал журналистам, уточнив, что обсуждение касалось не только гарантий безопасности, но и реальной ситуации на линии столкновения.

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, у обеих сторон были свои карты — как американская, так и украинская делегации прибыли на встречу с визуальными материалами, на которых были обозначены временно оккупированные территории. Украинская сторона также подготовила дополнительную информацию — о депортированных детях, военнопленных и других гуманитарных последствиях агрессии РФ.

"Я сказал, что могу объяснить, что сейчас происходит на поле боя, даже используя вашу карту. Мы подробно рассматривали ситуацию на Донбассе, на Востоке страны, объяснял, почему Россия не может продвинуться дальше. Это был глубокий, конструктивный разговор", — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Трамп проявил искренний интерес к деталям и многое спрашивал о значении Восточной Украины в контексте войны. Разговор о территориальном вопросе, по словам Зеленского, был долгим и содержательным.

Напомним, 18 августа состоялась важная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждает украинский лидер, переговоры прошли в открытом формате и носили положительный характер.

Ранее BBC сообщало, что в Овальном кабинете во время этой встречи была размещена карта Украины, на которой заштрихованы территории, оккупированные Россией. Также появилось фото из закрытой части переговоров, обнародованное одним из помощников Трампа.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 21 августа Россия снова нанесла массированные удары по гражданским объектам Украины, применив ракеты и беспилотники. Эта атака, по словам Павла Лакийчука, капитана первого ранга и руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", является попыткой Кремля заставить Украину согласиться на так называемые "мирные соглашения", которые на самом деле означают капитуляцию страны.