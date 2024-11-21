Зачем РФ начала цирк с применения ракеты «Рубеж»: неожиданное объяснение

Кремль устроил цирк с переписыванием ядерной стратегии и пусками ракетами "Рубеж" по нескольким причинам, считает руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

Ракета Рубеж

По его словам, Россия создает нужный ей информационный фон. То есть, говорит эксперт, Кремлю нужно, чтобы именно их формулировки попали на полосы мировых медиа. После этого россияне хотят, чтобы началось их публичное обсуждение в экспертной среде.

Соловей указывает, что псевдоэксперты, "говорящие головы" и другие агенты влияния РФ получили основания для продвижения выгодных путинского режима мессиджей и возможности дополнительного воздействия на информационное поле.

"Усилия Кремля направлены на запугивание граждан иностранных государств, их политиков, побуждение их к снижению поддержки Украины, побуждение их к ответным действиям или бездействию. Не случайно заявления об изменениях ядерной доктрины активизировались на фоне обсуждения предоставления Украине разрешений на применение западного ракетного вооружения для поражения целей на международно признанной территории РФ", — подчеркнул эксперт.

Вообще, добавляет Соловей, ядерный шантаж является составляющей агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. Кремль не только регулярно угрожает международному сообществу применением собственного ядерного арсенала.

Государство-агрессор пытается представить источником опасности именно Украину. Для этого российские пропагандисты: "ищут" доказательства существования украинской ядерной программы или намерения ее начать. Кроме того, они запугивают мир украинскими террористами, готовыми ради провокации взорвать так называемую "грязную бомбу". А еще, добавляет эксперт, россияне обвиняют Силы обороны в умышленном обстреле оккупированной Запорожской АЭС или подготовке других провокаций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе не реагируют на применение ракеты "Рубеж", потому что не могут подтвердить, что она является межконтинентальной.



