Зачем РФ хочет запускать "шахеды" из Донецка: раскрыты настоящие намерения врага

Российские войска на территории разрушенного Донецкого аэропорта активно создают новую инфраструктуру для запуска ударных беспилотников по Украине. Как сообщил в эфире телемарафона Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, речь идет не о восстановлении аэродрома, а о сооружении укрепленных сооружений для хранения и запуска дронов.

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"Пока они не реконструируют аэропорт как таковой, а разворачивают на его остатках инженерные объекты — преимущественно бетонные хранилища — чтобы оградить технику от поражений с воздуха, в том числе и нашими беспилотниками", — отметил Жмайло.

По его словам, расстояние от донецкого аэропорта до передового составляет около 52 километров, что делает его доступным для украинского оружия. В частности, "длинный" "Нептун", модифицированная версия ракеты для поражения наземных целей, уже продемонстрировал эффективность на дистанции более 700 км. Также Жмайло напомнил об украинском ОТРК "Гром-2" (экспортный вариант — "Сапсан"), сравнимом по характеристикам с российским "Искандером".

"Россияне готовятся к активизации атак. Они расширяют количество пусковых точек. Донецкий аэропорт — уже двенадцатый стационарный объект для запуска дронов. Из него могут одновременно запускать до 60 'Шахедов'", — пояснил эксперт.

В то же время оккупанты параллельно налаживают мобильные платформы для запуска дронов — из кузовов пикапов, грузовиков, а также используют дроны-имитации типа "Гербер" для дезориентации ПВО.

Такие действия, по словам Жмайла, направлены на создание постоянной воздушной тревоги в Украине. Новая площадка в Донецке, по его словам, позволит россиянам хранить до 200 "Шахедов" вместе с боевыми частями.

"Это серьезный вызов для Сил обороны. Но учитывая близкое расположение этого объекта — мы вполне можем нанести удар по нему", — резюмировал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия больше не обязана соблюдать никакие ограничения по размещению ракет средней и малой дальности наземного базирования. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя позицию Министерства иностранных дел страны-агрессора, которое накануне официально объявило об отмене моратория.