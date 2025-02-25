Глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отметил, что российский президент Владимир Путин начал войну против Украины, надеясь на скорую победу. Это, по его мнению, привело к серьезному геополитическому поражению для России.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Путин рассчитывал, что война принесет скорую победу, которая укрепит позиции России как одного из лидеров многополярного мира. Однако этот план не оправдался, и вместо того, чтобы закрепить Россию как геополитического игрока, конфликт стал для нее огромным поражением, которое кардинально изменило глобальную политическую картину.

Как отметил Коваленко, Россия рано или поздно будет вынуждена заплатить за войну собственными ресурсами. Утратив способность к долговременной борьбе без серьезных стратегических потерь, она уже не может компенсировать нанесенный ущерб. Захват украинских территорий не будет признан юридически, и в конце концов Украина возобновит контроль над своими землями.

Изменения в геополитическом контексте также заметны, ведь, по словам Коваленко, Россия не стала мостом между Китаем и Западом, а превратилась в поле битвы между двумя силами. Он отметил, что заявления Путина относительно редкоземельных металлов для США свидетельствуют о том, что Россия больше не является независимым игроком на мировой арене. Она стала экономически зависимой территорией, которую используют более сильные страны.

В конце концов Россия распродает свое национальное богатство, поскольку уже потратила все остальные ресурсы на войну. Это станет ее наследием — страна, потерпевшая крушение и потерявшая свое стратегическое значение на международной политической карте.

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов в России. Он отметил, что эти металлы критически важны для таких секторов, как микроэлектроника, энергетика, цифровая экономика и оборона. Путин считает, что развитие этой отрасли поможет укрепить экономику страны. В то же время, диктатор поручил увеличить потенциал российской промышленности в производстве новых материалов. Он акцентировал внимание на необходимости создания полного цикла производства редкоземельных металлов — от добычи и переработки до изготовления высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов Скотт Бессент должен был презентовать соглашение о полезных ископаемых в Киеве, однако якобы президент Украины Владимир Зеленский проспал его и был недоступен для встречи с американским представителем.