Зачем Путин срочно захотел встречи с Трвампом: реальная цель диктатора поражает

Главная цель президента России Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом — не достижение мирного соглашения по Украине, а получение поддержки американского лидера для продвижения собственных политических предложений. Кремль пытается снизить напряжение в отношениях с Вашингтоном, вызванное затягиванием процесса прекращения огня на украинской территории. Такую оценку высказала Татьяна Станова, старшая научная сотрудница Центра Карнеги-Россия-Евразия, в комментарии The New York Times.

Фото: скриншот

По ее словам, этот шаг является тактическим маневром Путина, который стремится вернуть ход событий в свою пользу, получив политический ресурс посредством поддержки со стороны Трампа.

В повестке дня переговоров кроме военных аспектов также стоят экономические вопросы и перспектива нового соглашения о ядерном вооружении. Это отвечает амбициям Москвы представить конфликт в Украине как часть более широкого противостояния между Востоком и Западом. Дональд Трамп назвал встречу "ознакомительной" и заявил, что покинет ее, если не увидит возможностей для установления мира.

Он также допустил возможность "обмена территориями" между сторонами конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский решительно отверг эту идею, отметив, что Конституция Украины запрещает уступки территориям.

Такие шаги могли бы привести к серьезному политическому кризису внутри страны и способствовать одной из главных целей Путина — отстранению Зеленского от должности. Политолог Сэмюэл Чарап отметил, что самым плохим вариантом развития событий для Украины будет ситуация, когда Россия предложит Соединенным Штатам компромисс, который американская сторона воспримет, но Киев не сможет принять, что ослабит позиции украинской власти.

Как уже писали "Комментарии", в случае заключения перемирия по линии разграничения Украина рискует фактически закрепить раздел собственной территории, что может стать стартовой площадкой для нового витка российской агрессии, считает дипломат Олег Шамшур.