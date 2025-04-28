Зачем Путин объявил перемирие на 9 мая: циничные причины

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил новое перемирие на 9 мая.

Владимир Путин

"Зачем это ему? Ответ очевиден. Таким образом, он хочет обезопасить юбилейный праздник от украинских атак мести. Элементарная разводка", – пишет социолог Игорь Эйдман в Фейсбуке.

Соглашается с этим мнением военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, перемирие Путину нужно, чтобы Роберт Фицо, Виктор Орбан и другие его поклонники спокойно приехали на парад и "станцировали на костях" убитых украинских детей.

"За несколько часов до того, говорящая лошадь Лавров выдвинул новые-старые условия для "сделки" — "денацификация, демилитаризация, невступление в НАТО, признание 5 оккупированных регионов за РФ, вернуть статус русского языка как при Януковиче". Как говорится, санитаров в студию!" – добавил Мирошников.

Он подчеркнул, что любое реальное перемирие должно сопровождаться четкими правилами и мониторингом соблюдения. В противном случае – это будет очередной профанацией.

При этом он добавил, что в течение трех суток, на которые Путин хочет перемирие, можно провести ротацию или перегруппировку нескольких бригад.

"Как раз в контексте будущих боев за Констаху, немытые этим и воспользуются на 200%, не прекращая штурмов на большинстве участков. Не вижу никакой причины, чтобы так же тупо согласиться на эту профанацию, как было в прошлый раз. Должен быть контроль за соблюдением. Без этого это не "перемирие", а банальная перегруппировка и подготовка к будущим штурмам", — подчеркнул Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая.



