Зачем на самом деле Келлог на несколько дней приехал в Киеве: в ОП раскрыли детали

Теплая встреча главы Офиса президента Андрея Ермака и специального представителя США Кита Келлога на киевском вокзале говорит лучше любых заголовков, любых статей, которые перед визитом Келлога вышли в американских изданиях. Важно то, что Келлог приехал в Украину не на несколько часов, а на несколько дней, возможно – целую неделю. Это также о многом говорит. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Андрей Ермак и Кит Келлог. Фото: из открытых источников

На Банковой дали понять, что программа визита Келлога в Украину все еще находится в секретности. Но как только Дональд Трамп стал президентом и назначил Келлога на должность специального представителя, президент Украины пригласил Келлога в Украину.

"Наш президент Владимир Зеленский пригласил Кита Келлога провести в Украине несколько дней или неделю, и побывать и на фронте, и среди военных, и в бригадах, и воочию увидеть то, чем, он собственно занимался всю жизнь – это военное дело, и как оно выглядит в реалиях современной войны. И, конечно, эти знания будут нужны не только для того, чтобы выделять Украине помощь, но, чтобы украинский опыт помогал американской армии быть современной", — подчеркнул Лещенко.

По его словам, сам факт присутствия американского высокого гостя важен, потому что в случае нанесения ударов по Киеву Путин полностью покажет себя неадекватным.

По словам Лещенко, помощь, которую Украине будут передавать американские партнеры, будет помогать защищать украинское небо. Есть ожидания, что Украине передадут ракеты к "Петриотам". Эти ракеты есть в дефиците.

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Заявление о "готовности к диалогу" сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В комментариях российских государственных СМИ он сказал, что якобы есть "взаимное понимание" о предстоящем возобновлении переговоров между Москвой и Киевом.



