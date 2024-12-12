Зачем Кремль хочет повторно ударить "Орешником": какую цель могут выбрать оккупанты

В США открыто предупреждают о том, что Россия может повторно атаковать Украину "Орешником". В частности, в Институте изучения войны (ISW) заявляют, что достаточно велика вероятность повторного удара "Орешником". О возможности повторного удара Россией по Украине ракетой "Орешник" говорят и в Пентагоне. Президент Зеленский в своем видеообращении просит украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и реагировать на сигналы тревоги. Зачем Кремлю повторно запускать по Украине "Орешник"? Какую цель могут выбрать оккупанты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото из открытых источников

Никакого военного смысла в применении "Орешника" нет

Военный обозреватель Денис Попович так прокомментировал ситуацию:

"Окно для запуска "Орешника", если использовать NOTAM (Предупреждение для авиаторов) остается 13 декабря, а также 16-21 декабря с 6 по 10 часов по киевскому времени. Поскольку нет предупреждений относительно снаряжения "Орешника" ядерной боевой частью, остается лишь вариант запуска "болванки", как в случае с Днепром. Такой запуск может быть осуществлен с целью устрашения и демонстрации возможностей. Никакого военного смысла он не имеет и на ситуацию на фронте не повлияет. Он представляет опасность только для гражданского населения".

Что касается того, что может стать целью, то эксперт подчеркивает, что это определить невозможно.

"Орешник" запускается практически в космос, где он разделяется на боевые блоки, которые падают на определенную цель на поверхности планеты. Какая это цель – станет ясно только в последние секунды. У Украины нет средств ПРО, которые могли бы сбить ракету до ее разделения. Возможность сбивания боевых блоков может быть рассмотрена только в теоретической плоскости, если они окажутся в радиусе действия ЗРК Patriot, который, в свою очередь, никогда не использовался для уничтожения подобных целей", – прокомментировал Денис Попович.

"Орешник" – это сигнал

Политический и военный аналитик Александр Кондратенко отметил, что, если рассматривать возможный повторный удар системой "Орешник" по Украине, следует обратить внимание на несколько аспектов и сравнить их с предварительным применением подобного типа вооружения. По сравнению с первым ударом, повторный может быть более прицельным и масштабным, в зависимости от полученных после первой атаки данных.

"Использование "Орешника" первый раз преследовало стратегическую цель: нанести вред критической инфраструктуре, чтобы ослабить обороноспособность Украины. Что является приоритетом в выборе стратегических целей – сказать достаточно сложно, ведь такой информацией владеют только спецслужбы, и то не всегда. По моему мнению, повторный удар может быть направлен на те же объекты для завершения поставленной задачи, или, опять же, на энергетическую инфраструктуру", – отметил эксперт.

Что касается заявлений партнеров о том, что Кремль пытается отговорить Запад от дальнейшего предоставления Киеву военной помощи, то Александр Кондратенко говорит, что с этим тезисом он не согласен.

" Логики в этом мало, ведь применение вызывает еще большую эскалацию санкций против РФ и, наоборот, ускоряет поставки оружия Украине. После первого удара по г. Днепру и расположенному в нем заводу "Южмаш" международное сообщество наоборот усилило поддержку. Стоит отметить, что помощь, которая сейчас идет, происходит на фоне завершения каденции президента Джо Байдена. А неоднозначная риторика следующего президента Белого дома заставляет многих наших союзников задумываться, что делать, если США в будущем постепенно откажутся от поддержки Украины. Последние встречи во Франции Трампа, Макрона и Зеленского именно об этом. И, если предположить, что непубличные переговоры по завершению войны уже начались, то в таком случае, учитывая международный контекст и стремительно набирающие обороты процессы, применение "Орешника" приобретает более политическую окраску и служит сигналом международному сообществу", – отметил Александр Кондратенко.

Он продолжает, с политической точки зрения, применение "Орешника" может быть направлено на создание более сильной позиции для переговоров.

"Поднятие ставок: Россия может использовать удары как способ показать свою решительность и готовность к длительному конфликту, заставляя Украину и ее союзников рассмотреть возможность компромисса во избежание дальнейших разрушений. Выдвижение условий: после значительных атак Россия может настаивать на своих условиях, предлагая остановить удары в обмен на уступки со стороны Украины или международных игроков. Тестирование лимитов: удары могут являться попыткой проверить, насколько жесткой будет реакция международного сообщества. Если ответ ограничится только дипломатическими заявлениями, Россия может увидеть возможность дальнейшего давления", – подчеркнул Александр Кондратенко.

Резюмируя эксперт отмечает, что Россия уже неоднократно использовала демонстрацию силы, как инструмент в переговорах. Поэтому "Орешник" — это сигнал: Россия не отступит и готова на дальнейшую эскалацию, чтобы навязать свои условия.

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