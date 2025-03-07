Активность Китая и попытки Пекина больше говорить о решении войны между Россией и Украиной, чем раньше – это попытка помешать попыткам США оторвать РФ от Поднебесной. Такой вывод сделал руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко, добавив, что он не верит в такую возможность.

Путин и Си Цзиньпин

"Не больше, и не меньше. Китай также напоминает, что оказывает реальное влияние на способность России воевать. И на Беларусь тоже", – добавляет Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Пекин "решительно будет противостоять" давлению США по вопросу пошлин. Политика президента США Дональда Трампа в отношении Китая лицемерна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает Bloomberg.

"Если одна из сторон слепо оказывает давление, Китай будет решительно этому противостоять", — заявил топ-дипломат Китая. Ван И обвинил Дональда Трампа в лицемерном подходе к двусторонним отношениям и осудил пошлины на фоне роста напряженности между величайшими экономиками мира. Ван И выступил в защиту действий своей страны по прекращению поставок фентанила в США и обвинил Трампа в использовании этого вопроса как повод для давления на свое правительство.

"США не должны отвечать злом на добро или даже вводить произвольную пошлину на китайскую продукцию, — сказал он. — Ни одна страна не должна фантазировать, что она может подавлять Китай и одновременно поддерживать хорошие отношения с ним".

По его словам, "такие двуличные действия не способствуют стабильности двусторонних отношений". Таким образом он упрекнул Трампа в том, что он восхваляет Си Цзиньпина, называя его "блестящим" и расхваливая их "прекрасные" отношения, одновременно вводя самые масштабные на сегодняшний день пошлины против этой азиатской страны.