Российские государственные СМИ ужесточили призывы оккупационного главы Херсонской области Владимира Сальдо к дополнительным территориальным уступкам со стороны Украины в тех областях, на которые Россия еще официально не претендовала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

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21 апреля Сальдо заявил агентству ТАСС в Кремле, что "возвращение" западного (правого) берега Днепра является "принципиально важным" и "абсолютным приоритетом" для России. Сальдо утверждал, что украинские силы будут продолжать пытаться использовать восточный (левый) берег реки как "рычаг давления" на Россию и что присутствие украинских сил на западном берегу препятствует восстановлению судоходства по реке. Сальдо подытожил, что "участок [Днепра], который проходит через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, должен полностью под контролем [России]", чтобы гарантировать развитие инфраструктуры, "связанной с рекой".

В настоящее время российские войска занимают позиции только на восточном берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях, но диктатор России Владимир Путин с июня 2024 постоянно требует от Украины передать все Запорожскую и Херсонскую области России. Похоже, Сальдо призывает к дополнительным территориальным претензиям России вдоль реки в центральной части Днепропетровской области — области, на которую Россия официально не претендовала и не аннексировала ее незаконно.

Непонятно, какая территория вдоль берегов реки в Днепропетровской области, на которую утверждает Сальдо, должна быть под контролем России, или Сальдо подразумевает, что российские войска должны занять большую территорию к востоку и северо-востоку от реки, чтобы Россия "полностью контролировала" реку и ее непосредственные.

Российские войска могут захотеть контролировать не менее 25 километров территории на обоих берегах реки Днепр, чтобы предотвратить украинские силы проводить артиллерийские удары по этому району, отмечают в ISW.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские военкоры утверждают, что 20 апреля украинские войска нарушили Пасхальное перемирие и совершили наступление на северо-западе Белгородской области.