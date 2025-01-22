За важный населенный пункт идут тяжелые бои у трех областей: в ВСУ рассказали о серьезной ситуации

Силы обороны Украины продолжают тяжелые бои с российскими оккупантами за населенный пункт Большая Новоселка в Донецкой области. Несмотря на сложную ситуацию, риска окружения пока нет, хотя возможно развитие разных сценариев. Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

Бои за Большую Новоселку (фото из открытых источников)

В эфире "Общественное" он заявил, что на данный момент угроза оцепления отсутствует.

"Угрозы оцепления там нет, потому что в случае этого там есть возможность выйти, там не та дистанция и не тот охват", — пояснил Трегубов.

В то же время, он отметил, что ситуация в районе Великой Новоселки на Новопавловском направлении остается сложной.

"Очень тяжелые бои и возможное любое развитие ситуации в любую сторону", — добавил представитель группировки "Хортица".

Трегубов подчеркнул, что командование сил обороны контролирует ситуацию в Великой Новоселке и просчитывает возможные сценарии развития событий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на каком направлении фронта самая горячая ситуация . 22 января, с начала суток украинские силы обороны зафиксировали 67 боеприкосновений, из которых 44 произошли на Покровском направлении, где агрессор не прекращает своих попыток продвинуться. Враг активно штурмует украинские позиции, однако наши защитники успешно сдерживают напор, нанося врагу значительные потери.

Российские войска продолжают активные атаки, направленные на продвижение вперед на разных участках фронта. Всего с начала суток произошло 67 боеприкосновений, из которых 44 произошли на Покровском направлении. Это наиболее активная зона боевых действий. На Купянском направлении враг пытался прорвать оборону у Лозовой, Загрызового и Петропавловки, совершив четыре штурмовых действия. Также продолжаются бои в Лиманском и Краматорском направлениях, где противник активно атакует украинские позиции. В частности, в Краматорском районе враг нанес авиационный удар по Бондарному.

В Покровском направлении ситуация особенно напряженная. Оккупанты предприняли 44 попытки наступления, пытаясь выбить украинских защитников с их позиций в районах нескольких населенных пунктов, таких как Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск и другие. Силы обороны отбили 41 атаку, а три боестолкновения до сих пор продолжаются.

