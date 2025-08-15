За спиной Украины готовят ловушку: озвучен крайне тревожный сценарий прекращения огня

В случае заключения перемирия по линии разграничения Украина рискует фактически закрепить раздел собственной территории, что может стать стартовой площадкой для нового витка российской агрессии , считает дипломат Олег Шамшур.

"Если оценивать нынешние условия и активно обсуждаемые темы, стоит отметить чрезмерную концентрацию внимания именно на прекращении огня", – отметил Шамшур.

Он подчеркнул, что окончательное решение о целесообразности такого шага должно быть принято президентом вместе с военным командованием, ведь они обладают полной картиной событий на фронте.

В то же время дипломат предупредил, что прекращение огня по текущей линии разграничения означает "де-факто территориальное разделение Украины, фактическую фиксацию новой границы".

Шамшур также добавил, что потенциальное перемирие хоть и может завершить активную фазу войны, и на самом деле может стать "прелюдией для нового витка российской агрессии", который может выйти за пределы Украины и затронуть страны НАТО, в том числе гарантии безопасности по статье 5.

По его словам, нынешние предложения по урегулированию ситуации не отвечают интересам Украины. "Любые варианты, которые сейчас обсуждаются, не благоприятны для Украины", — подчеркнул дипломат.

Он также подверг критике пассивность западных партнеров:

"Наши европейские друзья должны воплотить те усилия, о которых много говорили, чтобы реализовать сценарий поражения России", — указал Шамшур.

Отдельно он обратил внимание на то, что несмотря на продвижение на фронте, Россия терпит потери, а ее экономика "наконец-то пошатнулась". Ужесточение военной помощи Украине могло бы изменить ход войны и лишить Кремль стратегического преимущества.

"Без решительных действий Путин и дальше будет пытаться навязывать свои условия. Надеюсь, что Трамп, возможно, сделает реалистичные выводы после встречи с Путиным. Хотя уверенности в этом, к сожалению, нет", – подытожил дипломат.

Как уже писали "Комментарии", на фоне ожидаемой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом активность российских ударов по глубине территории Украины заметно снизилась. Об этом в эфире Radio NV заявил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, оккупанты сознательно берут паузу в атаках до 15 августа, чтобы не провоцировать дополнительную критику со стороны Трампа.