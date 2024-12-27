За сколько времени закончатся 100 тысяч северных корейцев: подарит ли их Ким Путину

Пока нет окончательного решения о наращивании военного контингента КНДР в России для участия в войне против Украины. Такое решение будет зависеть от того, как северокорейские военные проявят себя на поле боя, отметил в эфире Freedom военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Войска КНДР

Он подчеркнул, что по данным разведок Украины, Южной Кореи и стран Запада, на территорию России уже направлено от 10 до 12 тысяч северокорейских бойцов. Планы масштабирования их активно обсуждаются, но окончательное решение будет зависеть от успешности использования этих подразделений.

"Если их применение будет эффективным и успешным, это может стать основой для расширения контингента. Но если они потерпят поражение или будут разгромлены, маловероятно, что Ким Чен Ын согласится углублять вовлечение своей страны в российско-украинскую войну", — считает Лакийчук.

Сейчас 10-12 тысяч бойцов КНДР, по словам эксперта, не играют важную роль в войне. По его словам, это лишь капля в море по сравнению с огромными потерями российской армии, которые составляют до 1,5 тысяч человек в день. На фоне таких потерь 10-12 тысяч северокорейских военных способны покрыть потери всего за 10 дней.

По предположениям некоторых источников, участие северокорейских военных может возрасти до 100 тысяч человек. Однако, по словам эксперта, официального подтверждения подобных планов пока нет.

"Это все предположение. Но 100 тыс. — это уже дает фору в несколько месяцев российской мобилизационной машине на компенсацию разницы ее производительности, грубо говоря, в России и реальные потери российской армии во время конфликта. Это дает Путину бонусы. Поэтому, в первую очередь, заинтересован в таком ходе событий кремлевский лидер Путин, военная машина которого отстает от плана", — подчеркнул Лакийчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , смогут ли войска РФ вместе с северными корейцами вытеснить ВСУ из Курской области.



