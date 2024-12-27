За сколько времени закончатся 100 тысяч северных корейцев: подарит ли их Ким Путину

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Ткачик Олеся
Пока нет окончательного решения о наращивании военного контингента КНДР в России для участия в войне против Украины. Такое решение будет зависеть от того, как северокорейские военные проявят себя на поле боя, отметил в эфире Freedom военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.
Войска КНДР
Он подчеркнул, что по данным разведок Украины, Южной Кореи и стран Запада, на территорию России уже направлено от 10 до 12 тысяч северокорейских бойцов. Планы масштабирования их активно обсуждаются, но окончательное решение будет зависеть от успешности использования этих подразделений.
Сейчас 10-12 тысяч бойцов КНДР, по словам эксперта, не играют важную роль в войне. По его словам, это лишь капля в море по сравнению с огромными потерями российской армии, которые составляют до 1,5 тысяч человек в день. На фоне таких потерь 10-12 тысяч северокорейских военных способны покрыть потери всего за 10 дней.
По предположениям некоторых источников, участие северокорейских военных может возрасти до 100 тысяч человек. Однако, по словам эксперта, официального подтверждения подобных планов пока нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , смогут ли войска РФ вместе с северными корейцами вытеснить ВСУ из Курской области.
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