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За семь месяцев наступления РФ не смогла прорвать украинскую оборону: в ВСУ объяснили почему

Несмотря на наступление, российская армия вынуждена останавливаться для перегруппировки

8 мая 2024, 23:33
Автор:
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Марьян Ощановский
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За семь месяцев наступления российская армия на Авдеевском направлении не сумела прорвать украинскую оборону, хотя несколько раз была близка к этому, пишет в соцсети офицер ВСУ Николай Мельник.

За семь месяцев наступления РФ не смогла прорвать украинскую оборону: в ВСУ объяснили почему

Россия продолжает наступать. Фото из открытых источников

"Украину спасло умение украинского солдата зацепиться там, где нормальный воин НАТО даже не подумал бы занять оборону. Если бы мы не занимались очковтирательством, а вовремя приняли необходимые меры для превращения Авдеевки в крепость, то многие жизни украинских военных можно было уберечь. Но есть как есть", — отметил офицер ВСУ.

Николай Мельник также подчеркнул, что на Авдеевском направлении противник, захватив Архангельское, не имеющее важного значения, поскольку высоты находятся севернее села, взял незначительную оперативную паузу. Это значит, отметил военнослужащий, что даже для россиян сложно терять бригаду за два дня и поддерживать темп наступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российских школьников заставили смотреть так называемую инаугурацию диктатора РФ Владимира Путина. Российские образовательные учреждения массово отчитывались в соцсетях о пересмотре учащимися прямой трансляции церемонии вступления российского диктатора на главную должность в Кремле. Как известно, 7 мая в Москве прошла "инаугурация" Владимира Путина, который в пятый раз возглавил РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не быть на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко. "Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою отдельную позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой. выйти из этого поезда", — заявил политолог.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kSwRcBBYvD8bkdqJJo1NVqTiiYxvzmoCcPiDpPrt7vnF5FCB8mr5mJW94Mkm15Vnl&id=100000878673787
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