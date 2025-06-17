За первые две недели июня в войне все изменилось: на что теперь делает ставку РФ

Фактически за первые две недели июня страна-агрессор направила против Украины столько же ударных беспилотников большой дальности, сколько и за все месяцы прошлого года, что истощает противовоздушную оборону страны и подрывает попытки Дональда Трампа заключить мирное соглашение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, по данным Центра информационной устойчивости (CIR), Россия запустила более 20 000 ударных и ложных беспилотников в 2025 году.

"Значительное увеличение общего числа запусков беспилотников практически пытается перегрузить украинскую противовоздушную оборону. И это означает более высокую вероятность того, что они действительно попадут в цель", — сказал следователь CIR Кайл Глен.

При этом, как уточнил аналитик Омар Аль-Гусби, Россия, скорее всего, поняла опасность зависимости от производства дронов в Иране, поэтому решила купить технологию у Тегерана и производить оружие самостоятельно.

"Это довольно дешевая, массово производимая платформа с чрезвычайно большой дальностью действия. У иранцев была система вооружения, которая идеально подходила для нужд России", — отметил эксперт.

При этом, как отмечает WSJ, Украина имеет ограниченное количество систем ППО Patriot, к тому же боеприпасы могут стоить миллионы долларов за заряд. Хотя Украина по-прежнему получает оружие из помощи США, одобренной администрацией Байдена, новых поставок не поступает.

Авторы публикации отмечают, Россия, тем временем, использует комбинированные атаки, чтобы усилить ущерб. Она использует смесь ложных и настоящих ударных дронов, пытаясь перегрузить систему ПВО, перемежая их трудноперехватываемыми ракетами, запускаемыми с самолетов и кораблей.

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