Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения 2022 года, заняв территорию, вдвое меньше Лондона за последний месяц, сообщили во вторник аналитики и военные блогеры, пишет Reuters.

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Российские войска захватили значительную территорию Украины в начале 2022 года, а затем были отброшены на ее восток и юг. Линия фронта протяженностью 1000 км (620 миль) была в основном неподвижной в течение двух лет, вплоть до последнего, менее масштабного продвижения, которое началось в июле.

"Россия установила новые недельные и месячные рекорды размера оккупированной территории в Украине", — говорится в отчете независимой российской новостной группы "Агентство".

За последнюю неделю российская армия захватила почти 235 квадратных километров (91 квадратную милю) в Украине, что является недельным рекордом за 2024 год.

В ноябре российские войска заняли 600 квадратных километров (232 квадратных мили), ссылаясь на данные DeepState, изучающие кадры боевых действий и предоставляющие карты линии фронта.

Пасси Пароинен, военный аналитик финской Black Bird Group, сказал, что в этом месяце российские войска взяли под контроль примерно 667 квадратных километров (257 квадратных миль), ссылаясь на данные, которые, по его словам, могут включать некоторые октябрьские успехи, замеченные с опозданием.

Диктатор Владимир Путин, сменивший своего министра обороны в мае, неоднократно заявлял, что российские войска продвигаются гораздо эффективнее – и что Россия достигнет всех своих целей в Украине, хотя он не излагал их подробно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает главными целями Путина оккупацию всего Донбасса, охватывающего Донецкую и Луганскую области, и вытеснение украинских войск из Курской области России, часть которой они контролируют с августа.

Источник в украинском Генеральном штабе сообщил в воскресенье, что сейчас Украина содержит около 800 из 1376 квадратных километров Курска, которые они содержали сначала, и будет содержать его "столько, сколько будет целесообразно с военной точки зрения".

Согласно открытым картам, Россия контролирует 18% территории Украины, включая весь Крым, чуть более 80% Донбасса и более 70% Запорожской и Херсонской областей на юге, а также чуть менее 3% восточной Харьковской области.