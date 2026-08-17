"За нас хотят все решить": эксперт озвучил тревожный прогноз о новой ловушке для Украины

Германия, Франция и Великобритания могут попытаться сформировать отдельный переговорный формат по завершению войны России против Украины. Европейские страны опасаются, что Соединенные Штаты могут договариваться с Москвой без участия европейских союзников. Политолог Александр Хара считает, что появление такого трека важно, однако Киеву нельзя полагаться только на дипломатию.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Кремль преследует более масштабные цели, чем захват украинских территорий. Россия стремится изменить баланс сил в Европе, ослабить соседние государства и использовать Украину для реализации своей геополитической стратегии.

"Я скептик того, что эту войну можно остановить дипломатией, поскольку российская стратегическая культура основана на игре с нулевой суммой. Украина необходима и для выживания путинского режима, и для продвижения России дальше на европейском континенте, потому что Украина является целью этой войны", — сказал эксперт.

В то же время Хара положительно оценивает, что европейские государства стремятся активнее влиять на переговорный процесс. По его мнению, война уже давно перестала быть исключительно украинской проблемой, поскольку ее результат будет непосредственно определять будущую систему безопасности Европы. Поэтому Украина должна участвовать во всех возможных форматах переговоров.

"Мы должны участвовать в дипломатии, даже если понимаем, что с большой вероятностью она не приведет к скорейшему завершению войны. Если мы не будем выставлять свою позицию и защищать ее, то теоретически за нас ее выпишет кто-нибудь другой", — считает политолог.

По мнению эксперта, Киев должен исходить из максимально неблагоприятного сценария и не строить государственную политику на предположении, что мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время. Переговорный процесс следует совмещать с усилением армии, развитием собственных дальнобойных возможностей и экономическим давлением на Россию.

"Делать ставку нужно на пессимистичный сценарий — что эта война продолжится и в следующем году, а возможно, и через год. Мы должны исходить из этого, наращивать наши средства, чтобы накопленный эффект мог привести к тому, что Россия перестанет быть способна вести войну", — сказал эксперт.

Портал " Комментарии" уже писал, что в преддверии нового ожидаемого осенью нового пакета санкций Европейского Союза Латвия призывает партнеров полностью прекратить выдачу виз гражданам России. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что Европа должна более жестко реагировать на российскую агрессию и не создавать возможностей для свободного въезда представителям государства-агрессора.