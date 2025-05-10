За нарушение правил мобилизации украинцы могут остаться без жилья, денег и авто

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Недилько Ксения
Жители Украины, которые нарушают мобилизационные правила и не уплатят штрафы, могут остаться без денег и имущества, а авто могут изъять и передать в поддержку ВСУ.
Рейды ТЦК. Фото из открытых источников
Об этом Суспильному известно из ответа на запрос Министерства юстиции Украины.
Блокирование происходит в рамках исполнительного производства после вынесения постановления об административном правонарушении – если штраф не был уплачен в установленный срок.
Согласно статье 307 КУоАП, штраф необходимо уплатить не позднее чем через 15 дней с момента вручения постановления.
Согласно статье 308 КУоАП:
в случае неуплаты постановление передается в исполнительную службу, которая блокирует счета правонарушителя: взимает двойную сумму штрафа; дополнительно начисляет расходы на учет правонарушений, определенные КМУ.
Взыскание производится в первую очередь в национальной и иностранной валютах, в том числе денежные средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. В случае их отсутствия, взыскание производится на другое имущество, кроме такого на которое нельзя наложить арест.
Сумма ареста определяется по исполнительному документу, с учетом исполнительного сбора, расходов производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя.
В случае если должник владеет имуществом вместе с другими лицами, взыскание производится на его долю. Если сумма не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, взыскание на единое жилье и земельный участок не осуществляется. Арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи.
Список имущества, на которое не налагается арест:
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11.07.2002 № 985, арест не налагается на:
предметы удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены);
вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи);
лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения;
мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);
один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждого человека;
запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления – в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;
имущество и книги, необходимые для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;
топливо, необходимое для приготовления повседневной пищи и отопления жилого помещения;
вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;
призы, награды, почетные и памятные знаки.
Изъятие имущества в пользу ВСУ
Арестованное имущество может быть изъято для нужд Вооруженных сил. Это касается, в частности, автомобилей и жилья. В соответствии с положениями пункта 14 конфискованное имущество, в том числе транспортные средства, могут быть безвозмездно переданы, в частности, военным формированием, в случае если они не реализованы в установленном законом порядке.
Такое решение может принять местная военная администрация. Это предусмотрено законом Украины "О правовом режиме военного положения" об изъятии имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины внес ряд изменений в порядок проведения мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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