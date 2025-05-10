За нарушение правил мобилизации украинцы могут остаться без жилья, денег и авто

Жители Украины, которые нарушают мобилизационные правила и не уплатят штрафы, могут остаться без денег и имущества, а авто могут изъять и передать в поддержку ВСУ.

Рейды ТЦК. Фото из открытых источников

Об этом Суспильному известно из ответа на запрос Министерства юстиции Украины.

Блокирование происходит в рамках исполнительного производства после вынесения постановления об административном правонарушении – если штраф не был уплачен в установленный срок.

Согласно статье 307 КУоАП, штраф необходимо уплатить не позднее чем через 15 дней с момента вручения постановления.

Согласно статье 308 КУоАП:

в случае неуплаты постановление передается в исполнительную службу, которая блокирует счета правонарушителя: взимает двойную сумму штрафа; дополнительно начисляет расходы на учет правонарушений, определенные КМУ.

Взыскание производится в первую очередь в национальной и иностранной валютах, в том числе денежные средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. В случае их отсутствия, взыскание производится на другое имущество, кроме такого на которое нельзя наложить арест.

Сумма ареста определяется по исполнительному документу, с учетом исполнительного сбора, расходов производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя.

В случае если должник владеет имуществом вместе с другими лицами, взыскание производится на его долю. Если сумма не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, взыскание на единое жилье и земельный участок не осуществляется. Арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи.

Список имущества, на которое не налагается арест:

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11.07.2002 № 985, арест не налагается на:

предметы удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены);

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи);

лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения;

мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);

один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждого человека;

запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления – в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;

имущество и книги, необходимые для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;

топливо, необходимое для приготовления повседневной пищи и отопления жилого помещения;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;

призы, награды, почетные и памятные знаки.

Изъятие имущества в пользу ВСУ

Арестованное имущество может быть изъято для нужд Вооруженных сил. Это касается, в частности, автомобилей и жилья. В соответствии с положениями пункта 14 конфискованное имущество, в том числе транспортные средства, могут быть безвозмездно переданы, в частности, военным формированием, в случае если они не реализованы в установленном законом порядке.

Такое решение может принять местная военная администрация. Это предусмотрено законом Украины "О правовом режиме военного положения" об изъятии имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины внес ряд изменений в порядок проведения мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.