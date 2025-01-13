За год из Украины выехали около 400 тысяч человек, - данные Минэкономики

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года, в мире было зафиксировано 6,814 млн беженцев из Украины. Из них 6,254 млн человек находятся в Европе, а 0,56 млн — за ее пределами. Эти цифры представлены в отчете Минэкономики.

Миграция из Украины. Фото: pravda.com.ua

За последний год количество беженцев выросло на 370 тысяч человек.

Больше украинцев проживают в Германии — 1,235 млн, Польше — 985,1 тысяч, Чехии — 380,4 тысяч, Великобритании — 253,5 тысяч, Испании — 217 тысяч, Италии — 171,5 тысяч и Франции — 64,6 тысяч.

По результатам опроса Агентства ООН по делам беженцев, проведенного в период с октября по декабрь 2024 среди 3 416 респондентов, 99% которых являются гражданами Украины (среди них 78% женщин, средний возраст — 44 года), выявлены следующие данные:

· 36% женщин и 17% мужчин в возрасте от 18 до 59 лет;

· наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (31% и 14% соответственно);

· до выезда из Украины 52% респондентов были трудоустроены, а в стране пребывания – 44%;

· До выезда из Украины 5% респондентов были безработными, а в стране пребывания их доля возросла до 15%.



Напомним, с начала полномасштабного вторжения России население Украины сократилось на 10 млн. человек — примерно на четверть, что стало следствием массового оттока беженцев, падения рождаемости и гибели на войне.

Ранее портал "Комментарии" писал, что с первых дней оккупации украинского Крыма российские захватчики приступили к тому, что начали активно завозить в Крым коренных россиян и наоборот, начали вывозить украинцев или создавать им условия, когда они сами вынуждены были покидать свои дома. В результате путинский режим за время оккупации сменил более 35% жителей полуострова.