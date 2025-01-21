logo

BTC/USD

103448.04

ETH/USD

3304.74

LTC/USD

119.32

USD/UAH

42.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией За этот населенный пункт бои длились год: ВСУ отошли из-за ошибок командиров
commentss НОВОСТИ Все новости

За этот населенный пункт бои длились год: ВСУ отошли из-за ошибок командиров

Россияне имеют продвижение на Лиманском направлении

сегодня, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россияне продвинулись на Лиманском направлении и оккупировали населенный пункт Терны, сообщил военный с позывным "Алекс". По его информации, военные отошли и заняли новую полосу обороны, пока продолжаются стабилизационные действия, удерживают линию боевого столкновения между Тернами и Ямполевкой.

За этот населенный пункт бои длились год: ВСУ отошли из-за ошибок командиров

Бои в Донецкой области

"Терны дались п*дарам огромными потерями, просто невероятными, фактически год длилась за него битва. Честно говоря, село можно было держать еще дольше, если бы не ошибки командиров определенных подразделений", — сообщил "Алекс".

При этом известно, что ранее проект DeepState сообщил, что российские оккупанты, вероятно, прорвали еще одну линию фронта на Донбассе, которая долгое время была стабильной – возле Тернов и Ивановки на севере Донецкой области.

В DeepState сообщили, что угроза в том, что войска захватчиков вышли на западный берег реки Жеребец и уже пытаются прорываться на юг. Украинская группировка держит позиции на восточном берегу и может оказаться в окружении.

Также этот прорыв россиян создает угрозу для Лимана – "ключа" к Славянско-Краматорской агломерации с севера, а также Северской, где Силы обороны устойчиво держат линию фронта.

"Обстановка вокруг Ивановки ухудшается, и очень надеемся, не откроет ящик Пандоры, который обрушит оборону на отрезке Терны-Ямполевка-Торское, которые так долго и уверенно держат соответствующие бригады", — отметили аналитики проекта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российская армия, вероятно, захватила населенный пункт Шевченко в Донецкой области и Новоегоровка в Луганской области. Об этом сообщили в оккупационном Министерстве обороны РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_alex33/4738
Теги:

Новости

Все новости