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За это Ким Чен Ын продал своих солдат России для войны против Украины

Ким Чен Ын получает оружие, нефть и технологии за помощь России в войне против Украины.

сегодня, 11:20
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Slava Kot

Россия испытывает кадровый дефицит в войне против Украины и обратилась к КНДР за помощью. В Кремле согласились расплачиваться с Северной Кореей военной техникой и экономической помощью в обмен на военную поддержку, в частности, привлечение северокорейских солдат к войне в Украине.

За это Ким Чен Ын продал своих солдат России для войны против Украины

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

По данным Associated Press, Северная Корея получила от России системы ПВО С-400 "Триумф". Это современные комплексы "земля-воздух", способные уничтожать авиацию на расстоянии до 400 км. Их передача стала ключевым элементом договоренностей по привлечению войск КНДР на войну в Украине. Это подтверждает также советник президента Южной Кореи Шин Вонсик.

"Мы пока не знаем, какие конкретно системы были переданы, но С-400 – самый вероятный вариант", – рассказал Шин Вонсик.

По мнению экспертов, эти системы не столь эффективны, как заявляет Россия, и часто становятся мишенью украинских дронов. Северная Корея использует устаревшее оборудование, поэтому интеграция С-400 в ее арсенал займет много времени.

Россия также поставляет в Северную Корею нефть. За последние 8 месяцев северокорейские танкеры совершили 43 рейса к КНДР, несмотря на международные санкции. Кроме того, Кремль предоставляет Ким Чен Ыну технологии для развития систем космического наблюдения. В 2023 году Северная Корея запустила свой первый разведывательный спутник, что стало результатом сотрудничества с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно последним данным Генштаба ВСУ в Курской области находятся около 11 тыс. солдат КНДР.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи.



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