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"За это должен кто-то отвечать": комбат раскритиковал украинские фортификации

В ВСУ раскритиковали неграмотное строительство фортификационных сооружений

20 сентября 2024, 00:27 comments2834
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Марьян Ощановский

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов подверг критике украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ.

"За это должен кто-то отвечать": комбат раскритиковал украинские фортификации

Многие фортификации построены неправильно. Фото из открытых источников

"Мне есть многое сказать о фортификационных сооружениях. Они есть, но построены неквалифицированно. Я считаю, что за это должен кто-то нести ответственность. Танковый ров и блиндаж нарыты. Но места, где нарыт ров, его протяженность, невзрывные заграждения, которые там должны быть, чтобы враг нас не обходил — это реально преступление. У нас недостаточно людей, чтобы занять линию, которую выстроили, чтобы россияне из одного города могли запрыгнуть и идти по нему в другой город", — рассказал Сергей Филимонов.

Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-нибудь не добежит до украинских позиций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президентства Дональда Трампа следует ожидать самых разных неожиданностей, в том числе и очень неприятных для Украины. "От Трампа, например, можно ожидать полной заморозки поддержки Украины, прямых двусторонних переговоров с Владимиром Путиным об окончании войны или договоренностей о линиях разграничения между Украиной и РФ", — считает политолог Виталий Кулик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ остановили наступление российских войск в Курской области, сообщил пресс-секретарь комендатуры ВСУ в Курской области Алексей Дмитрашковский. "Армия РФ пыталась атаковать позиции украинских подразделений с флангов, но эти попытки удалось остановить. Некоторые успехи у россиян все же были: они вошли в один из населенных пунктов и начали бои за другой населенный пункт, но это все", — заявил он.



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Источник: https://novynarnia.com/2024/09/19/cze-vitya-vin-z-chelyabinska/
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