logo

BTC/USD

114989

ETH/USD

4506.13

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией За что Сырский уволил двух командиров
commentss НОВОСТИ Все новости

За что Сырский уволил двух командиров

Генштаб подтвердил отставку двух командиров корпусов: решение Сырского из-за потерь на фронте

15 сентября 2025, 21:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил информацию об освобождении от должности двух командиров армейских корпусов. Речь идет о командире 17-го армейского корпуса Владимире Силенко и командире 20-го армейского корпуса Максиме Китюгине.

За что Сырский уволил двух командиров

Александр Сырский

Как сообщили "Общественному" в Генштабе, решение было принято Главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским после анализа ситуации на фронте. Причиной кадровых изменений стали "упущения в управлении войсками", повлекшие серьезные последствия.

Причины отставок

В заявлении Генштаба отмечается, что именно неэффективное управление в соответствующих секторах стало фактором, повлекшим значительные потери среди личного состава и потерю территорий на Запорожском и Новопавловском направлениях. Это вынудило командование принять решительные меры, чтобы повысить эффективность обороны и стабилизировать ситуацию на линии боевых действий.

Дальнейшая служба

При этом в Генштабе уточнили, что увольнение с должностей не означает увольнения со службы. Оба офицера продолжат выполнять задачи в составе Вооруженных сил Украины, но уже на других должностях. Это свидетельствует о том, что командование стремится использовать их опыт в тех областях, где он может быть более полезен.

Контекст

Кадровые ротации в командном составе ВСУ проходят регулярно в условиях активных боевых действий. Они направлены на усиление управления, оперативное реагирование на вызовы и минимизацию рисков военных подразделений. Решение Сырского по поводу двух командиров корпусов стало одним из самых заметных за последнее время и свидетельствует о стремлении повысить дисциплину и ответственность в высшем звене командования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за поселок Ямполь. Зафиксировано очередное нарушение международного гуманитарного права со стороны российских военных: оккупанты сознательно маскируются под гражданских, одевая обычную одежду и прикрываясь местными жителями.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/1115676-u-genstabi-pidtverdili-so-sirskij-zvilniv-dvoh-komanduvaciv-korpusiv-sil-oboroni/
Теги:

Новости

Все новости