За что Путин наказывает Шойгу: что в "сво" пошло не по плану

Российский диктатор Владимир Путин 2 мая встретился с губернатором Тульской области, аффилированным с "ЧВК Вагнера", Алексеем Дюминым. Это свидетельствует о том, что правитель Кремля стремится уменьшить власть министра обороны России Сергея Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неспособность достичь военных целей Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, во время встречи Дюмин рассказал Путину о вкладе Тульской области в войну. Он сосредоточился на трех темах: поддержка и обеспечение жильем участников боевых действий в Украине, совершенствование российской оборонно-промышленной базы и улучшение медицинской системы в Тульской области.

Аналитики отмечают, что отчет Дюмина выглядел, как попытка завоевать расположение Путина после того, как он потерял его во время мятежа главаря "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина в конце июня 2023 года.

Дюмин неоднократно становился на сторону Пригожина в 2022 и 2023 годах, надеясь заменить самого министра обороны России Сергея Шойгу.

В ISW предполагают, что Путин намеренно обнародовал свою встречу с Дюминым после громкого ареста заместителя Шойгу Тимура Иванова 24 апреля и перед президентской инаугурацией 7 мая, чтобы наказать возглавляемое Шойгу Минобороны за неспособность достичь военных целей Кремля.

Эксперты отмечают, эта встреча вызвала значительное количество дискуссий в российском информационном пространстве: многочисленные блогеры и политические комментаторы отмечали, что встреча состоялась в период между арестом Иванова и ожидаемыми перестановками в правительстве после инаугурации. Российские инсайдерские источники предполагали, что Кремль может назначить Дюмина на новую должность в российском ОПК.

Аналитики также вспомнили об аресте зама Шойгу Иванова, с которым министр имел особо близкие отношения. Его арест вместе с внезапным возвращением на передний план Дюмина может свидетельствовать о том, что Кремль недоволен работой Шойгу. В то же время один из российских источников оценил, что отставка Шойгу в 2024 году маловероятна. Встреча Путина и Дюмина также свидетельствует о том, что Путин, вероятно, является ответственным лицом, которое принимало решение об аресте Иванова.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в РФ идет поиск "козлов отпущения": чего боится Кремль.



