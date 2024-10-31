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За 7 километров до фронта: коммунальщикам Донбасса выдают каски и бронежилеты

Коммунальщики получили защитное снаряжение для безопасной работы в прифронтовом Покровске

сегодня, 13:02
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Недилько Ксения

Представители международной организации "Кимоникс Интернешнл" передали Покровску 30 бронежилетов и 30 касок, чтобы обеспечить безопасность работников коммунальных служб на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

За 7 километров до фронта: коммунальщикам Донбасса выдают каски и бронежилеты

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Эти средства станут надежной защитой для коммунальщиков, которые несмотря на угрозы обстрелов и опасности, продолжают ремонтировать коммуникации, поддерживать чистоту и максимально обеспечивать возможные услуги для жителей общины.

"От всего общества и коммунальных работников искренне благодарим организацию "Кимоникс Интершнал" за этот вклад в защиту наших людей. Благодаря такой поддержке, мы можем продолжать работу, обеспечивая необходимые услуги для жителей даже в этих сложных условиях", – отметил руководитель гуманитарного штаба Покровской ГВА Дмитрий Ермолович.

За 7 километров до фронта: коммунальщикам Донбасса выдают каски и бронежилеты - фото 2
За 7 километров до фронта: коммунальщикам Донбасса выдают каски и бронежилеты - фото 3
За 7 километров до фронта: коммунальщикам Донбасса выдают каски и бронежилеты - фото 4
За 7 километров до фронта: коммунальщикам Донбасса выдают каски и бронежилеты - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне в нескольких километрах: в ГВА заявили о полной блокировке важного города

В Покровске Донецкой области планируется полная блокировка города для входа и выхода с целью усиления обороны. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.

Добряк отметил, что работы по строительству оборонительных сооружений начались еще в 2022 году. По его словам, теперь город начинает реализовывать план обороны, и жители уже могут наблюдать за осуществляемыми мероприятиями. Он призвал жителей эвакуироваться, поскольку передвижение между микрорайонами и улицами будет ограничено.

"Мы уже блокируем окрестности города", — отметил Добряк, добавив, что российские войска находятся всего в 6,7 км от Покровска. В настоящее время в городе остаются около 11 900 человек, среди которых 55 детей. Начальник администрации также предупредил, что оставаться в Покровске становится опасным, ведь критическая инфраструктура города разрушена на 80%, а враг продолжает обстрелы жилых домов и объектов социальной сферы. Он призвал людей эвакуироваться хотя бы на зимний период, ведь отопительного сезона в городе не будет, хоть и организованы пункты обогрева.



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