За 7 километров до фронта: коммунальщикам Донбасса выдают каски и бронежилеты

Представители международной организации "Кимоникс Интернешнл" передали Покровску 30 бронежилетов и 30 касок, чтобы обеспечить безопасность работников коммунальных служб на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Эти средства станут надежной защитой для коммунальщиков, которые несмотря на угрозы обстрелов и опасности, продолжают ремонтировать коммуникации, поддерживать чистоту и максимально обеспечивать возможные услуги для жителей общины.

"От всего общества и коммунальных работников искренне благодарим организацию "Кимоникс Интершнал" за этот вклад в защиту наших людей. Благодаря такой поддержке, мы можем продолжать работу, обеспечивая необходимые услуги для жителей даже в этих сложных условиях", – отметил руководитель гуманитарного штаба Покровской ГВА Дмитрий Ермолович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне в нескольких километрах: в ГВА заявили о полной блокировке важного города

В Покровске Донецкой области планируется полная блокировка города для входа и выхода с целью усиления обороны. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.

Добряк отметил, что работы по строительству оборонительных сооружений начались еще в 2022 году. По его словам, теперь город начинает реализовывать план обороны, и жители уже могут наблюдать за осуществляемыми мероприятиями. Он призвал жителей эвакуироваться, поскольку передвижение между микрорайонами и улицами будет ограничено.

"Мы уже блокируем окрестности города", — отметил Добряк, добавив, что российские войска находятся всего в 6,7 км от Покровска. В настоящее время в городе остаются около 11 900 человек, среди которых 55 детей. Начальник администрации также предупредил, что оставаться в Покровске становится опасным, ведь критическая инфраструктура города разрушена на 80%, а враг продолжает обстрелы жилых домов и объектов социальной сферы. Он призвал людей эвакуироваться хотя бы на зимний период, ведь отопительного сезона в городе не будет, хоть и организованы пункты обогрева.