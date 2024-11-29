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Южная Корея поднимала в небо истребители из-за самолетов России и Китая

5 китайских, 6 российских военных самолетов вошли в зону ПВО Южной Кореи

сегодня, 08:37
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Недилько Ксения

Пять китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону распознавания противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) над морями у восточного и южного побережья без предупреждения, что побудило Южную Корею отправить туда свои истребители. Об этом сообщила южнокорейская армия, пишет агентство Yonhap.

Южная Корея поднимала в небо истребители из-за самолетов России и Китая

Иллюстративное фото

По словам официального представителя Объединенного комитета начальников штабов (JCS), между 9:35 и 13:53 китайские и российские военные самолеты вошли в KADIZ последовательно над Восточным морем и водами у южного побережья.

Сообщается, что китайские самолеты вошли в KADIZ у острова Иеодо у южного побережья и пролетели к северу над водами между Южной Кореей и Японией, тогда как российский самолет приблизился с северо-востока.

Они встретились и пролетели бок о бок над водами к югу от самых восточных островков Токдо, прежде чем отступить.

Самолеты, как сообщается, включая бомбардировщики и истребители, не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, заявили официальные лица.

Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, а очерчена для вызова иностранных самолетов для идентификации, чтобы предотвратить случайные столкновения.

Южнокорейские военные обнаружили самолеты до того, как они вошли в KADIZ, и приняли "тактические" меры, мобилизовав истребители ВВС для подготовки к потенциальной чрезвычайной ситуации, сообщили в JCS.

JCS оценила, что полет был частью совместных воздушных учений Китая и России.

Оккупационное Минобороны РФ ранее отмечало, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства Россия не признает зону KADIZ, которая в одностороннем порядке установлена ​​Южной Кореей, о чем неоднократно сообщала южнокорейскую сторону.



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